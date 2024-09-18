Агаларов: «Счастлив вернуться в Дагестан, от атмосферы дома были мурашки»
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов заявил, что счастлив вернуться играть в Дагестан.
Агаларов перешел в «Динамо» 21 августа из «Ахмата». 15 сентября футболист провел за махачкалинскую команду первый домашний матч — против «Спартака» (1:1).
«Я счастлив вернуться. Честно. Даже при выходе на разминку у меня были мурашки от этой атмосферы. Тем более, когда она дома», — приводит слова Агаларова «РБ Спорт».
Источник: РБ Спорт
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|2
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|
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|
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|
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|
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|8
|1
|3
|4
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|
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|8
|1
|2
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|3-14
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16
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|8
|0
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|3
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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