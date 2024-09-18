Агаларов: «Счастлив вернуться в Дагестан, от атмосферы дома были мурашки»

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Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов заявил, что счастлив вернуться играть в Дагестан.

Агаларов перешел в «Динамо» 21 августа из «Ахмата». 15 сентября футболист провел за махачкалинскую команду первый домашний матч — против «Спартака» (1:1).

«Я счастлив вернуться. Честно. Даже при выходе на разминку у меня были мурашки от этой атмосферы. Тем более, когда она дома», — приводит слова Агаларова «РБ Спорт».