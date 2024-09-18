Сергей Силкин: «Футбол Лички — не про трофеи»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне «Динамо» не будет бороться за чемпионство. С такой обороной это просто невозможно делать. И вообще мне кажется, что футбол Лички — это не про трофеи, это больше про эмоции. Все-таки правильно говорят, что оборона выигрывает титулы. А у «Динамо» нет выстроенной игры в защите, это и пугает», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В 8-м туре «Динамо» обыграло «Ахмат» со счетом 4:2. Подопечные Марцела Лички занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.