Махачев: «Был бы шанс, вышел бы помочь «Динамо» в игре со «Спартаком»

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что в футбольном матче между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» (1:1) сам хотел выйти на поле. Махачев нанес символический удар по мячу перед игрой 8-го тура РПЛ.

«Мы с Хабибом часто играем, по субботам — постоянно. Был бы шанс, вышел бы помочь своей команде («Динамо»)», — приводит слова Махачева «РБ Спорт».

После восьми туров РПЛ «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.