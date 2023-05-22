Галямин — о Карраскале: «Вряд ли Федотов его перевоспитает. Латиносы — ребята своенравные, нетерпеливые...»

Экс-защитник ЦСКА, бывший спортивный директор «Динамо» и «Крыльев» Дмитрий Галямин в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде ЦСКА Антоне Заболотном и полузащитнике армейцев Хорхе Карраскале.

— Валерий Газзаев после дерби жестко раскритиковал Заболотного: «Тяжело выиграть такой матч, когда у тебя в атаке на одного человека меньше...»

— Я бы не стал вешать на Заболотного всех собак. Он, как обычно, был очень активен, выполнил огромный объем работы, прессинговал, в обороне помогал. Его главный минус — концовка. Когда получает мяч в штрафной и надо просто исполнить — вот тут частенько не хватает мастерства.

— Почему Федотов весной сделал ставку на Заболотного, а не Карраскаля?

— Потому что Антон при всех недостатках — командный игрок. А Карраскаль — человек настроения.

— Перевоспитает его Федотов?

— Вряд ли. Латиносы — ребята своенравные, нетерпеливые. Если теряют место в составе, не пытаются переломить ситуацию, а говорят агенту: «Давай, ищи новый клуб». Летом на Карраскаля наверняка будет спрос.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 32 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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