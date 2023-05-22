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Непомнящий: «Поведение Соболева повлияло на качество судейства Карасева в матче «Спартак» — ЦСКА»

Виктория Кравченко
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий раскритиковал судейство арбитра Сергея Карасева в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:2).

— Вы заговорили о судействе. Какие у вас претензии к Карасеву?

— Я говорю о том, что поведение Соболева повлияло на качество судейства Карасева. Он вовремя не пресек неправильное поведение спартаковца.

— С удалением Роши вы тоже не согласны?

— И это тоже, конечно.

— А если говорить об игровых моментах, были неправильные решения бригады арбитров?

— Все началось с того, что Соболев стал провоцировать Рошу. Это было еще в середине игры, до эксцессов, приведших к удалению. Карасеву надо было осадить футболиста, и тогда все, может быть, пошло бы по-другому. Плюс два пенальти в ворота ЦСКА, один из которых назначали, а второй нет, вызывают у меня большие сомнения, — цитирует Непомнящего «Евро-футбол».

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005132050_nepomnyaschiy_pobede_cska_pomeshalo_sudeystvo_i_nepotrebnoe_povedenie_soboleva
Валерий Непомнящий
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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