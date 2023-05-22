Непомнящий: «Поведение Соболева повлияло на качество судейства Карасева в матче «Спартак» — ЦСКА»

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий раскритиковал судейство арбитра Сергея Карасева в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:2).

— Вы заговорили о судействе. Какие у вас претензии к Карасеву?

— Я говорю о том, что поведение Соболева повлияло на качество судейства Карасева. Он вовремя не пресек неправильное поведение спартаковца.

— С удалением Роши вы тоже не согласны?

— И это тоже, конечно.

— А если говорить об игровых моментах, были неправильные решения бригады арбитров?

— Все началось с того, что Соболев стал провоцировать Рошу. Это было еще в середине игры, до эксцессов, приведших к удалению. Карасеву надо было осадить футболиста, и тогда все, может быть, пошло бы по-другому. Плюс два пенальти в ворота ЦСКА, один из которых назначали, а второй нет, вызывают у меня большие сомнения, — цитирует Непомнящего «Евро-футбол».