Галицкий объяснил, в чем смысл зарабатывания денег

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, зачем требуется зарабатывать деньги.

— Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании, — написал Галицкий в Instagram — Если оглянуться назад, то мы с командой добились того, о чем даже никогда не мечтали, и я горжусь той компанией, которую я построил. Триллион оборота и 100 млрд EBITDA — это красивые цифры. Надеюсь, наш пример будет вдохновлять новое поколение заниматься бизнесом.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. С тех пор команда поднялась в премьер-лигу и неоднократно участвовала в Лиге Европы.