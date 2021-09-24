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Галицкий: «С «Севильей» Кайо напортачил, но он провел три игры с температурой 37,5»

15:05
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением легионерах в клубе.

«Мы в бюджете. Можем купить Кордобу за 10 миллионов, но другого футболиста не возьмем. Есть бюджетный план. Когда команда поднимается высоко, не надо вешать всех собак на Кайо. Например, Кабелла не добегает с «Зенитом» до своего футболиста и тот забивает. Рассказывать, что у «Краснодара» дырявая оборона — не смотреть футбол, а констатировать счет. Любой защитник должен иметь скорость. Кайо — быстрый! Вы просто ждете, чтобы он напортачил, а он этого не делает. С «Севильей» Кайо напортачил, но он провел три игры с температурой 37,5. У нас все были поломаны, в школах никого нет. Кайо все время был в состоянии болезни. В команде, которая играет высоко, защитники всегда будут хуже нападающих.

Чем футболист среднего возраста, например, чем Леша Ионов для меня не важней, чем молодой? Он также 90 минут бежит, у него такая же семья, он также ее кормит. Это вообще неправильный вопрос. Надо доверять не молодым, а тем, кто готов. Омолаживание клубов, кроме «Зенита», по моему мнению, слишком агрессивное. У «Зенита» больше денег? Я не готов говорить, почему. У «Динамо» тоже денег достаточно. Молодые ребята у них задействованы по другой причине. У нас был провал в футбольной школе, и сейчас молодые ребята иногда сильнее, ем сложившиеся футболисты. Но, как только мы выходим на внешний рынок, эти ребята еще не могут конкурировать. Яркий пример «Шерифа», где, играет 11 легионеров», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Краснодар» после 8 матчей занимает шестое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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