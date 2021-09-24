Галицкий: «С «Севильей» Кайо напортачил, но он провел три игры с температурой 37,5»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением легионерах в клубе.

«Мы в бюджете. Можем купить Кордобу за 10 миллионов, но другого футболиста не возьмем. Есть бюджетный план. Когда команда поднимается высоко, не надо вешать всех собак на Кайо. Например, Кабелла не добегает с «Зенитом» до своего футболиста и тот забивает. Рассказывать, что у «Краснодара» дырявая оборона — не смотреть футбол, а констатировать счет. Любой защитник должен иметь скорость. Кайо — быстрый! Вы просто ждете, чтобы он напортачил, а он этого не делает. С «Севильей» Кайо напортачил, но он провел три игры с температурой 37,5. У нас все были поломаны, в школах никого нет. Кайо все время был в состоянии болезни. В команде, которая играет высоко, защитники всегда будут хуже нападающих.

Чем футболист среднего возраста, например, чем Леша Ионов для меня не важней, чем молодой? Он также 90 минут бежит, у него такая же семья, он также ее кормит. Это вообще неправильный вопрос. Надо доверять не молодым, а тем, кто готов. Омолаживание клубов, кроме «Зенита», по моему мнению, слишком агрессивное. У «Зенита» больше денег? Я не готов говорить, почему. У «Динамо» тоже денег достаточно. Молодые ребята у них задействованы по другой причине. У нас был провал в футбольной школе, и сейчас молодые ребята иногда сильнее, ем сложившиеся футболисты. Но, как только мы выходим на внешний рынок, эти ребята еще не могут конкурировать. Яркий пример «Шерифа», где, играет 11 легионеров», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Краснодар» после 8 матчей занимает шестое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.