Галактионов заявил, что не ждет звездной болезни у Батракова
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 10-го тура РПЛ.
— Это была четвертая игра с командой первой шестерки РПЛ: 2 победы и 2 поражения. Как готовились именно к Спартаку?
— Подготовка была обычной. Сверхнакачки нет и не должно быть. Надо было снять напряжение с ребят, не особо акцентировали внимание на соперника. Больше делали на себя упор. Команда играла сегодня сердцем — такая духовитая победа. Энергетика трибун нас подстегивала, парни бились отчаянно. Довольны результатом и игрой.
Также специалист ответил на вопросы о футболистах своей команды.
— Пиняев теперь будет получать по 90 минут регулярно?
— Есть уровень подготовленности, есть уровень игры футболиста. Сегодня он играл хорошо. Были моменты, которые надо подправить, но не критично. В таку игру очень тяжело входить. А Серега играл хорошо — пусть и не хватило в концовке, чтобы забить. Главный посыл был: не отдавать сопернику инициативу, проолжать оказывать давление на их центр защиты, чтобы не давать спокойно начинать атаки.
— Проводите ли вы с Батраковым работу по предотвращению звездной болезни?
— Прямо так не вызываем и не говорим: если завтра начнется звездная болезнь, мы тогда тебя... Он хороший парень — очень приятный в общении. У Леши хорошее окружение, семья. Вы все это видели. Думаю, проблем быть не должно.
— Как вам суперматч Самошникова? Это секретное оружие Локо?
— Весь функционал не будем рассказывать. Он сейчас играет раскрепощенно, как и вся команда. Нет груза ответственности. Есть игровые требования — что надо делать в зонах, в переходных фазах и так далее. Его результативность связана именно с этим.
«Локомотив» после 10 матчей возглавил турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
2
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
3
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
4
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
5
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1