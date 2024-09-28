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Судейство

Сегодня, 19:07

«Локомотив» — «Спартак»: за что Безбородов наказал Карпукаса и Барко? Сколько предупреждений он не дал спартаковцам?

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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
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На 13-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» судья Владислав Безбородов через паузу назначил пенальти в ворота железнодорожников, решив, что их футболист Артем Карпукас нарушил правила в борьбе с Тео Бонгондой. Пауза была связана с тем, что рефери дождался завершения атаки красно-белых.

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции

По показанным повторам можно предположить, что Карпукас, ставя правую ногу на газон, попал сопернику по левой ноге, что стало основанием для назначения 11-метрового удара. Чтобы полностью поддержать Безбородова, не хватает повтора со спин игроков, где контакт был бы виден четче. Видеоассистенты Владимир Москалев и Роман Галимов провели соответствующую проверку и не вмешались в действия арбитра.

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции

На 26-й минуте в штрафной «Локомотива» упал уже Олег Рябчук. Но тут Безбородов продолжил игру. Судья поступил правильно, не назначив пенальти, потому что контакт в ногах спартаковца и железнодорожника Максима Ненахова произошел вне штрафной площади.

На 71-й минуте в адрес Безбородова прозвучала оскорбительная кричалка со стороны болельщиков «Спартака». Были ли у них основания для недовольства? Нет, судья увидел, что Эсекьель Барко попытался его обмануть, назначил свободный удар и вынес полузащитнику предупреждение.

При этом Безбородов на 22-й минуте не наказал желтой карточкой Даниила Денисова, на 32-й — Миенти Абену, а на 45+4-й, наоборот, видимо, зря применил дисциплинарную санкцию к Срджану Бабичу. На 81-й минуте судья воздержался от вынесения предупреждения Манфреду Угальде, для которого оно стало бы вторым в этом матче (первое он получил на 47-й минуте).

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:1
Спартак

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
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1
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
2
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
3
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
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Факел – Рубин
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28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
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28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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