«Локомотив» — «Спартак»: за что Безбородов наказал Карпукаса и Барко? Сколько предупреждений он не дал спартаковцам?
На 13-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» судья Владислав Безбородов через паузу назначил пенальти в ворота железнодорожников, решив, что их футболист Артем Карпукас нарушил правила в борьбе с Тео Бонгондой. Пауза была связана с тем, что рефери дождался завершения атаки красно-белых.
По показанным повторам можно предположить, что Карпукас, ставя правую ногу на газон, попал сопернику по левой ноге, что стало основанием для назначения 11-метрового удара. Чтобы полностью поддержать Безбородова, не хватает повтора со спин игроков, где контакт был бы виден четче. Видеоассистенты Владимир Москалев и Роман Галимов провели соответствующую проверку и не вмешались в действия арбитра.
На 26-й минуте в штрафной «Локомотива» упал уже Олег Рябчук. Но тут Безбородов продолжил игру. Судья поступил правильно, не назначив пенальти, потому что контакт в ногах спартаковца и железнодорожника Максима Ненахова произошел вне штрафной площади.
На 71-й минуте в адрес Безбородова прозвучала оскорбительная кричалка со стороны болельщиков «Спартака». Были ли у них основания для недовольства? Нет, судья увидел, что Эсекьель Барко попытался его обмануть, назначил свободный удар и вынес полузащитнику предупреждение.
При этом Безбородов на 22-й минуте не наказал желтой карточкой Даниила Денисова, на 32-й — Миенти Абену, а на 45+4-й, наоборот, видимо, зря применил дисциплинарную санкцию к Срджану Бабичу. На 81-й минуте судья воздержался от вынесения предупреждения Манфреду Угальде, для которого оно стало бы вторым в этом матче (первое он получил на 47-й минуте).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
2
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
3
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
4
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
5
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1