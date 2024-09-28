Баринов: «Поздравляю болельщиков с победой»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

«Поздравляю болельщиков с победой. Добавить больше нечего. Борьба за чемпионство? Посмотрим в конце сезона», — сказал капитан железнодорожников.

«Локомотив» одержал третью победу подряд в РПЛ и прервал беспроигрышную серию «Спартака» из восьми матчей в чемпионате — 4 победы и 4 ничьих.

«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ — 24 очка. У «Зенита» (23 очка) и «Краснодара» (21 очко), которые 28 сентября сыграют друг против друга, остается по одному матчу в запасе. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.