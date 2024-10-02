Галактионов — о графике «Локомотива»: «Сложности нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в комментарии «СЭ» высказался о графике железнодорожников в РПЛ и FONBET Кубке России.

«Сложности нет. Есть состав, где 23 футболиста конкурируют между собой, получают игровую практику, решают задачи», — сказал Галактионов «СЭ».

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.