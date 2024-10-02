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Сегодня, 10:30

Романцев прокомментировал негативную реакцию фанатов «Зенита» на переход Соболева

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о реакции болельщиков «Зенита» на переход нападающего Александра Соболева.

— Питерские болельщики довольно негативно отнеслись к появлению в их клубе Соболева, выражают это на трибунах. Может ли такое отношение фанатов помешать Александру заиграть в «Зените»?

— Вряд ли Соболев рассчитывал, что в Питере его встретят с распростертыми объятиями. Он знал, что шел в команду со своими игровыми принципами, с высочайшей конкуренцией и предельными турнирными задачами. Как знал и то, что у фанатов «Зенита» свое, особое отношение к чужакам. Тем более если ты из «Спартака». Потому сейчас он должен доказывать, что достоин «Зенита», не только тренерам и партнерам, но еще и трибунам, которые, похоже, не встретили его цветами и хлебом-солью. И осуждать их за это нельзя, поскольку в футболе болельщик — главное лицо. Невольно вспоминается гремевший в футбольном мире переход португальца Фигу из «Барселоны» в «Реал» — заклятого врага каталонских фанатов. Какую же травлю пришлось тогда пережить обладателю «Золотого мяча»! Как ему только не угрожали. Но он не просто выстоял, а заиграл в «Реале» так, что удостоился звания «Лучший игрок ФИФА». Вот что значит характер и железная воля! Предвижу ироничные улыбки по поводу такого сравнения — мол, слишком уж разные весовые категории у этих футбольных тружеников. Но то, что Соболеву придется по полной программе пройти такую же жесткую проверку, сомнений не вызывает. Это был его выбор. Кстати, Дзюба с этим справился...

Сергей Семак (слева) и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился». Романцев — о Глушенкове, Карпине и Мажиче

Александр Соболев
Олег Романцев
ФК Зенит
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Материалы сюжета: Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: карьера в Санкт-Петербурге после Москвы
«Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился». Романцев - о Глушенкове, Карпине и Мажиче
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 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
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12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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