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30 апреля, 23:22

Галактионов: «На сто процентов доволен победой «Локомотива» над «Химками»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился впечатлениями от победы над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Ожидали ли мы такой агрессивной игры от «Химок»? Да, мы этого ожидали. Мы говорили о том, что новый тренерский штаб привнес определенные изменения в структуру игры команды. Конечно, в определенных моментах было непросто. Но мы готовились, отрабатывали выходы из обороны, как надо преодолевать сопротивление соперника. В первом тайме нам немножко не хватало остроты и скорости именно в стадии завершения.
Абсолютно не было никакого пренебрежения к сопернику. Мы понимали, что это организованная команда. Нам самим необходимо было внести определенные коррективы. Мы больше ввязались в позиционную игру в первом тайме. Нам нужно было больше скорости в атаке, индивидуальных действий, обыгрышей один в один, доставок мяча в штрафную площадь — на это мы нацеливали команду во втором тайме. А что касается определенного класса, то сейчас уровень сопротивления в российском чемпионате примерно одинаковый. Даже команды, которые находятся внизу, оказывают жесточайшее сопротивление
Насколько можно быть довольным такой игрой в процентном соотношении? Абсолютно, на сто процентов. Мы для себя поставили задачу, как я уже неоднократно ранее говорил на пресс-конференциях, что каждый матч очень важен, как финал. Мы сегодня добились результата — победы, в определенных компонентах показывали достаточно неплохую игру. Есть положительные моменты и с точки зрения позиционной игры, и с точки зрения быстрых атак. Чтобы команда все это делала целостно, конечно, необходимо время. Нам надо стабилизировать игру, стабилизировать состав, чтобы мы безболезненного друг друга подменяли в определенных позициях. Абсолютно доволен, что мы двигаемся дальше. Поздравили команду с победой», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Галактионова.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками после 25 туров. В следующем, 26-м туре железнодорожники примут на своем поле «Сочи». Матч состоится 8 мая.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/galaktionov-after-khimki/
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Михаил Галактионов
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1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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