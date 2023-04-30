Галактионов: «На сто процентов доволен победой «Локомотива» над «Химками»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился впечатлениями от победы над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.
«Ожидали ли мы такой агрессивной игры от «Химок»? Да, мы этого ожидали. Мы говорили о том, что новый тренерский штаб привнес определенные изменения в структуру игры команды. Конечно, в определенных моментах было непросто. Но мы готовились, отрабатывали выходы из обороны, как надо преодолевать сопротивление соперника. В первом тайме нам немножко не хватало остроты и скорости именно в стадии завершения.
Абсолютно не было никакого пренебрежения к сопернику. Мы понимали, что это организованная команда. Нам самим необходимо было внести определенные коррективы. Мы больше ввязались в позиционную игру в первом тайме. Нам нужно было больше скорости в атаке, индивидуальных действий, обыгрышей один в один, доставок мяча в штрафную площадь — на это мы нацеливали команду во втором тайме. А что касается определенного класса, то сейчас уровень сопротивления в российском чемпионате примерно одинаковый. Даже команды, которые находятся внизу, оказывают жесточайшее сопротивление
Насколько можно быть довольным такой игрой в процентном соотношении? Абсолютно, на сто процентов. Мы для себя поставили задачу, как я уже неоднократно ранее говорил на пресс-конференциях, что каждый матч очень важен, как финал. Мы сегодня добились результата — победы, в определенных компонентах показывали достаточно неплохую игру. Есть положительные моменты и с точки зрения позиционной игры, и с точки зрения быстрых атак. Чтобы команда все это делала целостно, конечно, необходимо время. Нам надо стабилизировать игру, стабилизировать состав, чтобы мы безболезненного друг друга подменяли в определенных позициях. Абсолютно доволен, что мы двигаемся дальше. Поздравили команду с победой», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Галактионова.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками после 25 туров. В следующем, 26-м туре железнодорожники примут на своем поле «Сочи». Матч состоится 8 мая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5