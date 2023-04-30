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30 апреля, 23:25

Долгов — после 1:5 от «Локомотива»: «Будем разбирать, что пошло не так, чтобы такого больше не было»

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Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ.

«В концовке просто развалились. Сложно сказать, что это было. Был момент за моментом, голы посыпались. До третьего пропущенного мяча, можно сказать, что хорошо перекрывали «Локомотив». Особых моментов не создавали. В первом тайме вроде только пенальти был. Ну, ничего. Такое бывает. Как настроение? У нас такое поражение в сезоне не первое. Будем работать дальше. Впереди хорошие команды: «Динамо», «Спартак». Будем разбирать, что пошло не так, чтобы такого больше не было», — приводит слова Долгова Sport24.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, имея 17 очков в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-30-dolgov-o-razgrome-ot-lokomotiva-u-khimok-takoye-porazheniye-ne-pervoye
Александр Долгов
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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