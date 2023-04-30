Камано ответил на слухи об уходе из «Локомотива» этим летом

Вингер «Локомотива» Франсуа Камано отреагировал на информацию об уходе из команды по окончании сезона.

«Я здесь счастлив, всем доволен. Осталось только переговорить с руководством. От себя могу сказать, что меня все устраивает», — цитирует Камано Sport24.

Камано перешел в «Локомотив» из «Бордо» в августе 2020 года. Контракт 26-летнего гвинейца с железнодорожниками истекает будущим летом.

Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 4 миллиона евро.