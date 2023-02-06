Галактионов настаивает на сохранении Баринова в «Локомотиве» до конца сезона

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов просит руководство клуба сохранить полузащитника Дмитрия Баринова как минимум до конца сезона, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Локомотив» не готов отпускать Баринова из-за желания Галактионова сохранить футболиста. Главный тренер команды рассчитывает, что полузащитник поможет клубу остаться в РПЛ. Тем не менее, в случае получения гораздо более дорогого предложения железнодорожники могли бы отпустить игрока.

Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.