Гафин — о встрече с Мажичем: «Обсуждать судейство нужно до скандалов, а не после»
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что глава департамента судейства РФС Милорад Мажич выбрал странное время для встречи с представителями клубов РПЛ.
Ранее гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что встреча с Мажичем пройдет 3 сентября.
«Я положительно отношусь к тому, чтобы собраться, но время для этого собрания выбрано, на мой взгляд, очень странное. Из того, что я читал, там сказано, что клубам было не очень удобно встречаться до начала сезона, так как они были заняты трансферными делами. Но это нонсенс.
Во-первых, встречаться по трактовкам и судейским вопросам нужно не после того, как все инфопространство взрывается, а до этого. Чтобы клубы понимали, какие трактовки работают. Если бы мы знали, что в штрафной площади можно бороться, делать удушающие приемы и так далее, наверное, Марцел Личка скорректировал бы наших центральных защитников на более жесткие меры по борьбе в штрафной площадке.
Я разговаривал с Шамилем Газизовым (гендиректор махачкалинского «Динамо» — Прим. «СЭ»), он говорит, что они бы тогда взяли дагестанских борцов и те сделали бы так, чтобы враг не прошел в штрафную площадь команды. Собственно говоря, момент для встречи после семи туров РПЛ и трех туров в кубке, наверное, выбран не самый своевременный. Это нужно было делать до начала чемпионата, чтобы клубы понимали все зигзаги трактовок», — цитирует Гафина ТАСС.
Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.
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|Локомотив
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|Зенит
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|Краснодар
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4
|Динамо
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|Спартак
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6
|ЦСКА
|6
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|13-4
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7
|Рубин
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|11-11
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8
|Ростов
|6
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|2
|9-12
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9
|Кр. Советов
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|4
|6-12
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10
|Пари НН
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|0
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|6-12
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11
|Химки
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12
|Оренбург
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13
|Динамо Мх
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|2-6
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14
|Акрон
|6
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|4
|7-13
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15
|Ахмат
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16
|Факел
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|2-10
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|31.08
|15:00
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Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
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Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
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Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
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Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
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Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
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Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
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Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
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Маркус Вендел
Зенит
|6
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Алексей Батраков
Локомотив
|5
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Бителло
Динамо
|4
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|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
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Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1