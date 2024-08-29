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Судейство

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Гафин — о встрече с Мажичем: «Обсуждать судейство нужно до скандалов, а не после»

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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что глава департамента судейства РФС Милорад Мажич выбрал странное время для встречи с представителями клубов РПЛ.

Ранее гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что встреча с Мажичем пройдет 3 сентября.

«Я положительно отношусь к тому, чтобы собраться, но время для этого собрания выбрано, на мой взгляд, очень странное. Из того, что я читал, там сказано, что клубам было не очень удобно встречаться до начала сезона, так как они были заняты трансферными делами. Но это нонсенс.

Во-первых, встречаться по трактовкам и судейским вопросам нужно не после того, как все инфопространство взрывается, а до этого. Чтобы клубы понимали, какие трактовки работают. Если бы мы знали, что в штрафной площади можно бороться, делать удушающие приемы и так далее, наверное, Марцел Личка скорректировал бы наших центральных защитников на более жесткие меры по борьбе в штрафной площадке.

Я разговаривал с Шамилем Газизовым (гендиректор махачкалинского «Динамо» — Прим. «СЭ»), он говорит, что они бы тогда взяли дагестанских борцов и те сделали бы так, чтобы враг не прошел в штрафную площадь команды. Собственно говоря, момент для встречи после семи туров РПЛ и трех туров в кубке, наверное, выбран не самый своевременный. Это нужно было делать до начала чемпионата, чтобы клубы понимали все зигзаги трактовок», — цитирует Гафина ТАСС.

Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Милорад Мажич
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