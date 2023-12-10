Гафин отметил, что серия «Динамо» из 12 игр без поражений показывает характер и мастерство команды

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал самый значимый момент для команды в первой части текущего сезона РПЛ.

«Самый значимый момент в первой части сезона? Серия из 12 матчей без поражений впечатляет. Да, в этой серии были матчи, где мы недобрали свои очки. Но 12 игр без поражений показывают, что у команды есть характер и мастерство. Надеюсь, на сборах мы будем прогрессировать и весной продолжим эту серию», — приводит ТАСС слова Гафина.

В матчей 18-го тура чемпионата России, который прошел 10 декабря, «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (1:1). Московская команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.