Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Газизов ни за что в жизни не даст десятерные премиальные»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о премиальных за победу над «Спартаком» (2:1) в 24 туре РПЛ.

Ранее гендиректор клуба Шамиль Газизов заявил «СЭ», что заплатил бы футболистам десятерные премиальные.

— У нас Шамиль Камилович — основной контролер финансов ха-ха. Каждую копейку считает. Ни за что в жизни он десятерные премиальные не даст (смеется). Конкретно не будем говорить, но понятно, что цена игры высокая. А зарплаты наших футболистов по сравнению с игроками «Спартака» кратно меньше. Поэтому, конечно, надо хотя бы премиальными поддерживать, — сказал Гаджиев «СЭ».

После 24 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Динамо» находится на девятом месте с 27 очками. Лидером чемпионата России сезона-2024/2025 является «Краснодар» с 52 очками.