«Пари Нижний Новгород» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари НН» встретится с «Динамо» в 24-м туре РПЛ в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Пари НН» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала доступны на платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля 2025, 14:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

По итогам 23-х туров чемпионата России нижегородский клуб набрал 19 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Бело-голубые с 42 баллами идут на пятой строчке премьер-лиги.

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