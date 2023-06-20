Гаджиев считает, что Малком потянет уровень «Ювентуса»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о возможном переходе Малкома в «Ювентус».

«Конечно, Малком может перейти в «Ювентус» даже без участия команды в следующем сезоне в Лиге чемпионов. «Зенит» тоже не играет в этом турнире. При переходе Малкома в «Ювентус» другие факторы сыграют важную роль. Он потянет уровень «Ювентуса», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».