Гаджиев: «У «Динамо» больше шансов на победу в РПЛ»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— У кого больше шансов на победу в РПЛ? У «Динамо», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру». — В силу того, что у команды больше очков, чем у конкурентов. Команде для чемпионства надо просто не проиграть. Но «Краснодар» играет дома, это тоже своего рода преимущество.

— Что говорит против «Динамо»?

— «Динамо» порой крайне ненадежно играет в обороне. Но остальные тоже играют неровно, конкурентам не хватает стабильности. Все равно «Динамо» ближе остальных к титулу.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».