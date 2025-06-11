Гаджиев: «В новом сезоне РПЛ нам будет однозначно тяжелее, чем в прошлом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, почему следующий сезон РПЛ будет сложным для команды.

— В первом сезоне больше всего болельщиков беспокоило, не вылетит ли «Динамо». Перед новым чемпионатом этот вопрос стал менее актуальным? Иными словами, на ваш взгляд, команде в новом сезоне будет сложнее или легче, чем в минувшем?

— Сложнее. Однозначно. Моя убежденность в этом основана на опыте абсолютного большинства клубов, подобных нашему.

Ожидания от нового сезона у нас сейчас такие, которые стимулируют улучшение качества работы. Есть четкое понимание, что нас могут удержать на плаву не столько наши возможности на трансферном рынке, сколько предстоящая работа на поле и вне его с уже сформировавшейся командой. Работа квалифицированная, с максимальным напряжением сил и способностей каждого игрока и работника клуба, команды, — приводит слова Гаджиева клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в РПЛ.