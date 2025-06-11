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Гаджиев: «В новом сезоне РПЛ нам будет однозначно тяжелее, чем в прошлом»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, почему следующий сезон РПЛ будет сложным для команды.

— В первом сезоне больше всего болельщиков беспокоило, не вылетит ли «Динамо». Перед новым чемпионатом этот вопрос стал менее актуальным? Иными словами, на ваш взгляд, команде в новом сезоне будет сложнее или легче, чем в минувшем?

— Сложнее. Однозначно. Моя убежденность в этом основана на опыте абсолютного большинства клубов, подобных нашему.

Ожидания от нового сезона у нас сейчас такие, которые стимулируют улучшение качества работы. Есть четкое понимание, что нас могут удержать на плаву не столько наши возможности на трансферном рынке, сколько предстоящая работа на поле и вне его с уже сформировавшейся командой. Работа квалифицированная, с максимальным напряжением сил и способностей каждого игрока и работника клуба, команды, — приводит слова Гаджиева клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в РПЛ.

Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)
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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 8
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Зенит

 8
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Иван Обляков

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 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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