Кержаков — об игре Соболева: «Если Семак выпускает его на поле, значит, он его полностью устраивает»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в прошедшем сезоне.

«Не могу судить о том, провальный это трансфер или нет. Наши мнения могут не совпадать с мнением тех людей, которые отвечают за его трансфер и видят его на тренировках. Может, он выполняет все требования Семака и полностью ему подходит. Если тренер ему доверяет и выпускает на поле, значит, он его полностью устраивает. Соболев забил несколько важных голов, концовка чемпионата принесла какой-то результат», — сказал Кержаков «СЭ».

Соболев провел 31 матч за «Зенит» в сезоне-2024/25, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.