Кержаков: «Предложений пока нет, но стараюсь совершенствоваться: смотрю игры, хожу на футбол, провожу анализ»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» рассказал о тренерских перспективах.

«Предложений пока нет, открыт для работы. Сейчас стараюсь совершенствоваться в этой профессии: смотрю игры, хожу на футбол, провожу анализ. Жду, когда появится хороший вариант. За последние полгода были предложения возглавить клуб. Из России был один вариант, но это не была команда из премьер-лиги», — сказал Кержаков «СЭ».

Последним местом работы Кержакова был «Кайрат», в котором специалист трудился с мая по сентябрь 2024 года.

Ранее россиянин работал в «Томи», «Пари НН», кипрском «Кармиотиссе» и сербском «Спартаке».