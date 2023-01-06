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Гаджиев рассказал, почему Галактионову допустимо совмещать работу в «Локомотиве» и сборной России

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о целесообразности совмещения Михаилом Галактионовым должностей главного тренера «Локомотива» и молодежной сборной России.

«Пока сборная нигде не играет, наверное, такое совмещение возможно, — цитирует Vprognoze.ru Гаджиева. — Однако мне кажется, что в целом это не желательно. Необходимо понимать, что у нас достаточно молодых способных тренеров. Возможно, кому-то не хватает образования, кому-то не хватает опыта. Но их нужно воспитывать и учить, помогать им развиваться. А одним из условий развития является работа. В том числе, и в молодежной сборной. Сейчас сложилась такая ситуация, когда нужно готовить тренерские кадры, давая возможность молодым специалистам получать опыт».

«Локомотив» назначил Михаила Галактионова главным тренером команды 13 ноября. До этого специалист работал в «Нижнем Новгороде».

Галактионов работает с молодежной сборной России с декабря 2018 года.

Источник: Vprognoze.ru
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
Михаил Галактионов
0
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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9
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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