Каррера доволен работой Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера доволен работой Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль проделывает отличную работу. Команда демонстрирует хороший футбол», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. В этом сезоне РПЛ команда занимает второе место (36 очков), уступая «Зениту» (42).