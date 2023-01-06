Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

Каррера доволен работой Абаскаля в «Спартаке»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера доволен работой Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль проделывает отличную работу. Команда демонстрирует хороший футбол», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. В этом сезоне РПЛ команда занимает второе место (36 очков), уступая «Зениту» (42).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-pri-abaskale-spartak-pokazy-vaet-horoshij-futbol/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Массимо Каррера
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тардиф назвал большой проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года
Горячий лед. Нугуманова, Вертью и другие фигуристки, которые завели отношения с хоккеистами
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
ВСУ второй раз обстреляли Донецк после начала режима тишины
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Боков отреагировал на возможный уход Карраскаля из ЦСКА
Гаджиев рассказал, почему Галактионову допустимо совмещать работу в «Локомотиве» и сборной России
«Краснодар» назначил нового тренера, Ловрен покинул «Зенит», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Мелешин считает, что у «Спартака» высокие шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ
Защитник сборной Казахстана Шомко рассказал об интересе к нему со стороны клубов РПЛ
Геннадий Орлов: «Не хочу советовать Дзюбе завершать карьеру. Зачем злорадствовать?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мелешин считает, что у «Спартака» высокие шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Гаджиев рассказал, почему Галактионову допустимо совмещать работу в «Локомотиве» и сборной России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости