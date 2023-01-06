Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:42

Боков отреагировал на возможный уход Карраскаля из ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением о возможном уходе полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля.

«Сейчас в ЦСКА складывается очень хорошая семейная обстановка. В плане того, что команда становится коллективом. Поэтому потеря любого игрока скажется на построении коллектива. Может кто-то найдется ему на замену, но, проведя столько игр и показав себя, Карраскаль заслужил и место в стартовом составе и свое место в коллективе», — приводит слова Бокова «Спорт День за Днем».

В конце декабря 2022 года 24-летний колумбиец заявил, что чувствует себя счастливым в московской команде, однако не исключил, что может покинуть красно-синих в зимнее трансферное окно.

Затем агент Карраскаля рассказал, что к его клиенту есть реальный интерес со стороны «Атлетико», но переход состоится не раньше лета.

Полузащитник выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с красно-синими действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: Спорт День за Днем
Максим Боков
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Горячий лед. Нугуманова, Вертью и другие фигуристки, которые завели отношения с хоккеистами
Тардиф назвал большой проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
ВСУ второй раз обстреляли Донецк после начала режима тишины
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гаджиев рассказал, почему Галактионову допустимо совмещать работу в «Локомотиве» и сборной России
«Краснодар» назначил нового тренера, Ловрен покинул «Зенит», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Каррера доволен работой Абаскаля в «Спартаке»
Мелешин считает, что у «Спартака» высокие шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ
Защитник сборной Казахстана Шомко рассказал об интересе к нему со стороны клубов РПЛ
Геннадий Орлов: «Не хочу советовать Дзюбе завершать карьеру. Зачем злорадствовать?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев рассказал, почему Галактионову допустимо совмещать работу в «Локомотиве» и сборной России

Салихова резко ответила Канчельскису, который раскритиковал ее работу в «Спартаке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости