Гаджиев: «В «Ахмате» Адиев может вырасти в очень классного специалиста»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев оценил перспективы главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева.
«Адиев и сейчас хороший тренер, но в «Ахмате» может вырасти в очень классного специалиста. Мое мнение основывается на прежних результатах Магомеда. Так во время работы в «Анжи» он оказался в экстремальной ситуации. В клубе был жесткий финансовый кризис. Несмотря на это Адиев умело управлял коллективом. Футболисты, не получая зарплаты по два-три месяца, играли с полной самоотдачей. Добиться такого для тренера крайне сложно. А для любого наставника самое главное — уметь контролировать команду в сложных ситуациях.
В Казахстане Магомед со сборной, имеющей объективно ограниченный потенциал, обыгрывал такие классные команды, как Данию. Поэтому я считаю, что Адиев еще не исчерпал свои возможности и может достигать более высоких результатов», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
21 июня 46-летний специалист подписал новый контракт с «Ахматом» на три года.
Адиев возглавляет «Ахмат» с апреля 2024 года. Под его руководством грозненцы провели 9 матчей, в которых одержали 5 побед и уступили в 4 встречах. «Ахмат» финишировал на десятом месте в РПЛ.
В конце мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Перед этим он совмещал посты в национальной команде и клубе.
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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