Гаджиев назвал основные критерии успеха для футбольного клуба
Экс-главный тренер сборной России Гаджи Гаджиев назвал основные критерии, которые необходимы для успеха любого клуба.
«Ведь что определяет успешность — организация и финансирование. Команда может добиться успеха только в том случае, если клуб имеет свободные деньги для покупки игроков, если клуб имеет традиции (как у «Реала» или «Манчестер Юнайтед»). Ведь если есть традиции, значит, клуб хорошо организован. И еще: если у руля клуба стоят люди, понимающие футбол. Вот три кита успеха. Свободных денег, которые требуются, в наших клубах нет. Если игрок стоит 100 млн, нам надо заплатить 300, чтобы он согласился к нам прийти», — цитирует Гаджиева RT.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/934958-gadzhiev-cska-giner
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