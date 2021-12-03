В РПЛ отреагировали на акцию болельщиков на матчах 17-го тура

Российская премьер-лига выступила с заявлением относительно планируемых акций, которые болельщики клубов намерены устроить по ходу матчей 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«РПЛ продолжает изучать ситуацию с массовым использованием пиротехники фанатами ЦСКА и последующими задержаниями после матча 16-го тура против «Зенита».

7 декабря будет проведено расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча.

Заключение комитета будет передано в КДК РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря", — говорится в заявлении на сайте.

Напомним, после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» были задержаны 408 болельщиков ЦСКА из-за того, что часть из них использовала пиротехнику во время матча.