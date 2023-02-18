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Гаджиев — о получении Малкомом и Клаудиньо российских паспортов: «Я — за. Они ни наркоманы, ни пьяницы»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что не видит проблем в получении российского гражданства бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Это нормальный вариант. Если они хотят быть гражданами России, когда отношение многих стран, государств и людей негативное к стране. Конечно, я — за. К ним нет никаких замечаний, они ни наркоманы, ни пьяницы. Здоровые люди, разумные, играют в самую популярную игру. Ведь на их выступление приходит по 60 тысяч зрителей. Бразильцы у нас уже были, вспомнить только Марио Фернандеса и Ари. С их помощью мы неплохо играли», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10661708-gadzhiev-o-vozmozhnom-poluchenii-rossijskogo-grazhdanstva-malkomom-i-klaudino-ya-za-oni-ne-narkomany-ne-pyanicy.html
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Гаджи Гаджиев
1
1
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И В Н П +/- О
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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