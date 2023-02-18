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Сегодня, 19:30

Нигматуллин: «Недооценивать азиатский спорт ни в коем случае нельзя»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об уровне Азиатской футбольной конфедерации.

«Недооценивать азиатский спорт ни в коем случае нельзя. Поражение «Зенита» от «Сепахана» говорит об этом. И ни в коем случае не нужно стремиться в Азию. Понятно, что разговоры про Азию идут. Но я думаю, что они никакой серьезной почвы под собой не имеют. К Азии нужно относиться с уважением. Там достаточно высокий уровень — это раз. Во-вторых, наш уровень падает. Мы лишены еврокубков. Есть отток качественных иностранных футболистов и общий уровень РПЛ, конечно, не может не упасть. С возвращением еврокубков нам придется столкнуться с тем, что общий уровень клубов РПЛ упадет», — приводит «Чемпионат» слова Нигматуллина.

Ранее «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» в товарищеском матче со счетом 2:0.

14 февраля стало известно о том, что РФС отложил решение о возможном переходе в Азию в декабре 2022 года из-за позиции попечительского совета, председателем которого является Леонид Михельсон.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и наши клубы от участия в международных соревнованиях.19:27

Источник: https://www.championat.com/football/news-5001777-nigmatullin-nelzya-nedoocenivat-aziatskij-sport-no-stremitsya-v-aziyu-rossii-ne-nuzhno.html
Руслан Нигматуллин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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