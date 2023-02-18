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Генич: «Абаскаль еще не стал чемпионом, чтобы ему предлагать новый контракт с повышенной зарплатой»

Генич высказался о решении «Спартака» продлить контракт с Абаскалем
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о решении «Спартака» продлить контракт с действующим главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я бы на месте «Спартака» не торопился с продлением контракта с Абаскалем. Да, он выиграл турнир в Абу-Даби. Полгода шикарной работы, молодежь растет как на дрожжах. Команда показывает классный футбол, хороший отклик болельщиков, реакция руководства — оно ведь еще и поменялось, не забываем. Атмосфера внутри команды — правильная, спортивная конкуренция, все на улыбках, работают в удовольствие. Конечно, это позитив. Второе место в чемпионате, первое место в группе Кубка России с «Зенитом», еще и не проиграли в основное время в Санкт-Петербурге. Команда — друг за друга, все эти видео из раздевалки и так далее — это все замечательно», — сказал Генич «СЭ».

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Комментатор также отметил, что Абаскаль еще не стал чемпионом, чтобы ему предлагали новый контракт.

«Но пока это эффект конфетно-букетного периода. Абаскаль работает только полгода. Идет поступательное движение наверх. Он еще не занял первое место, не стал чемпионом, чтобы предлагать ему новый контракт с повышенной зарплатой. Плюс мы не знаем горизонт планирования. Это «Челси» может подписать контракт на семь лет и быть уверенным, что все в порядке. А здесь за три месяца или полгода ситуация может развернуться как угодно. Зачем сейчас инициировать продление контракта с тренером, который на данный момент никуда не хочет уходить? А если захочет — просто пожмет всем руки и попрощается», — добавил Генич.

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Константин Генич
7
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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