Гаджи Гаджиев: "В "Спартаке" управленческий процесс выстроен хуже, чем в ЦСКА и "Краснодаре"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о проблемах "Спартака".

– Ваше резюме осенних скандалов в "Спартаке"?

– Подобных ситуаций нет ни в ЦСКА, ни в "Краснодаре". Такие разборки там просто невозможны. Процессом надо управлять. Интересы клуба, тем более такого, как "Спартак", выше личных интересов любого человека – президента, главного тренера, звезды, капитана, кого угодно. Когда же интересы отдельной личности ставятся выше, тогда и получаются такие вещи.

– "Отдельная личность" – это кто?

– Имею в виду всю систему. В "Спартаке" же это произошло не впервые, а в ЦСКА при Гинере не случалось ни разу. Как и в "Краснодаре". Так что можно говорить о некой системной ошибке. Весь управленческий процесс там выстроен хуже, чем в названных мною клубах. (Игорь Рабинер)

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