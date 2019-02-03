Гаджи Гаджиев: "В "Спартаке" управленческий процесс выстроен хуже, чем в ЦСКА и "Краснодаре"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о проблемах "Спартака".
– Ваше резюме осенних скандалов в "Спартаке"?
– Подобных ситуаций нет ни в ЦСКА, ни в "Краснодаре". Такие разборки там просто невозможны. Процессом надо управлять. Интересы клуба, тем более такого, как "Спартак", выше личных интересов любого человека – президента, главного тренера, звезды, капитана, кого угодно. Когда же интересы отдельной личности ставятся выше, тогда и получаются такие вещи.
– "Отдельная личность" – это кто?
– Имею в виду всю систему. В "Спартаке" же это произошло не впервые, а в ЦСКА при Гинере не случалось ни разу. Как и в "Краснодаре". Так что можно говорить о некой системной ошибке. Весь управленческий процесс там выстроен хуже, чем в названных мною клубах. (Игорь Рабинер)
Полное интервью Гаджи Гаджиева - здесь
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-gadzhiev-kononov-spartak-semak-zenit-semin-gerkus-lokomotiv-giner-cska-galickiy-krasnodar-1508067/