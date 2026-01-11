Агенты Лусиано Гонду подтвердили подписание контракта с ЦСКА до 2030 года

В агентстве Universal Twenty Two подтвердили «СЭ» переход нападающего «Зенита» Лусиано Гонду в ЦСКА.

«Сегодня Лусиано подписал контракт с ЦСКА до 2030 года», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Лусиано играет за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.