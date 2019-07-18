Гаджи Гаджиев: "Ситуация с Мусаевым поправима, не катастрофическая"

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал решение УЕФА отклонить ходатайство РФС о возможности досрочного обучения главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на лицензию категории Pro.

– Просто есть регламент, – цитирует News.ru Гаджиева. – Европейские стандарты куда более жесткие, и их безоговорочно соблюдают. У нас в России в этом плане более гибкие подходы. Я помню, как объединение отечественных тренеров просило Российский футбольный союз о досрочном принятии экзаменов у известных российских тренеров, как Валерий Карпин или Виктор Онопко. И РФС пошел нам навстречу, известные футболисты смогли получить лицензию раньше срока. Если бы это было где-то в Европе, то так сделать не получилось бы.

Я думаю, что это не очень хорошо для "Краснодара", но ситуация поправима, не катастрофическая. Жаль, что не дадут возможности управлять непосредственно со скамейки. Но процессом подготовки команды к выступлениям всё равно будет руководить он.

УЕФА отклонил просьбу РФС о досрочном обучении Мусаева на лицензию Pro