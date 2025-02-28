Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал враньем слова Дренте про распитие алкоголя игроками «Алании»
Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал слова экс-игрока «Реала» и «Алании» Ройстона Дренте о том, что игроки российского клуба пили водку перед матчами.
«Не верю словам этого футболиста. Кто вообще такой этот Дренте? Никто в России не пьет водку в день игры. Ты же соображать ничего не будешь на поле, если выпьешь. От водки координация нарушается. Дренте этот нагло врет. Уехал из России и решил оклеветать нашу страну, попиариться за счет нас», — цитирует Пономарева «ВсеПроСпорт».
Дренте выступал за «Аланию» с февраля по июль 2013 года. За владикавказскую команду полузащитник провел 6 матчей и забил 3 гола. В 2023 году футболист завершил карьеру.
Источник: vseprosport.ru
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|0
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|15:15
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|- : -
|10.10
|19:30
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