«Зенит» проведет товарищеский матч с клубом «Лусаил Сити» 28 января

«Зенит» на сборе проведет товарищеский матч с катарским клубом «Лусаил Сити», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Первый сбор «Зенита» проходит в Катаре с 15 по 28 января. «Лусаил Сити» выступает во втором дивизионе чемпионата Катара.

Матч «Зенит» — «Лусаил Сити» пройдет в субботу, 28 января. Начало встречи — 11.00 мск.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.