Габулов: «ЦСКА надо усиливаться, чтобы прогрессировать и быть конкурентоспособным»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Габулов считает, что нынешней команде красно-синих есть много, над чем работать.

«Сложно оценивать перспективы и потенциал ЦСКА, но, конечно, у «армейцев» все это есть. Но больше у «красно-синих» есть того, над чем надо работать. Нужно нарабатывать ментальность и дух победителя, который был свойственен ЦСКА нашего времени. С помощью этих качеств команда выступала долгие годы, благодаря тем легендам, которые были в составе. Также нужно прибавлять в мастерстве и в общей командной уверенности, чтобы показывать еще более стабильный и зрелищный футбол. Чтобы иметь возможность конкурировать с «Зенитом» и стараться навязать им борьбу за первые места.

Нынешнее поколение ЦСКА — Чалов, Кучаев, Обляков и Дивеев могут стать новыми легендами клуба через упорный труд. Они не должны делать поблажек самим себе. Также ребята должны быть требовательны к себе, к партнерам. Нужно, чтобы была ментальность и конкуренция. Верю, что у этого ЦСКА может все получится. Но «армейцам» надо усиливаться, чтобы прогрессировать и быть конкурентоспособными», — сказал Габулов Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял 2-е месте в турнирной таблице РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.