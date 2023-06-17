Агент Бистровича: «Вероятнее всего, игрок вернется в ЦСКА»

Агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказал, где продолжит карьеру хорват.

«Пока окончательного решения относительно будущего Кристияна нет. Но, вероятнее всего, он вернется в ЦСКА», — цитирует Sport24 Вукмирица.

В сезоне-2022/23 Бистрович на правах аренды выступал за «Лечче» и «Фортуну». Он сыграл 11 матчей в чемпионате Италии и 13 матчей (1 гол) в чемпионате Нидерландов.