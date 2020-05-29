Футбольный тренер Юрий Калитвинцев ответил на обвинения известного телеведущего Владимира Соловьева

Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьева.

После назначения Калитивнцева Соловьев высказался о тренере так: «Махровый такой русофоб, укропатриот. Он недавно еще говорил, что никогда не будет в России работать, он проводил тренировки на украинском языке, так как русские футболисты все равно понимают, а ему противно говорить на русском».

«Об этом человеке я совершенно ничего говорить не буду, — сказал Калитвинцев в эфире программы «Вацко Light». — То, что он говорил, я не читал. Я был полностью увлечен тренировочным процессом и задачами (команды — Прим. «СЭ»). Когда друзья мне звонили и спрашивали, читал ли я это, слышал или видел, я говорил: «Пожалуйста, даже не рассказывайте. Риторику я понимаю. Я не хочу отвлекаться». Прочитав, мне, может быть, захотелось бы ответить. Я не видел в этом смысла. На сегодняшний день я не хочу делать этому человеку рекламу. Он и так разрекламирован. Он везде: и по телевизору, и в YouTube. Его работа — это его язык. У меня нет такого языка. Моя работа — это тренировочный процесс. Об этом я могу говорить сутками.

За меня хорошо ответили люди, которых я тренировал — Алдонин, Каряка, Буйволов. Если бы я не знал русский язык, приехал бы и говорил на украинском — я ничего плохого здесь не вижу. Самое главное — как я буду говорить и сумею ли донести до футболистов то, что я хочу. Это было направлено не так против меня, как против руководства. Это моя субъективная точка зрения«.

Юрий Калитвинцев тренировал «Динамо» с 2016 по 2017 год. Под его руководством команда вернулась в премьер-лигу. Ранее он также был главным тренером «Волги».