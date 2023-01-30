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Сегодня, 15:43

Барбоза: «Конти — хороший игрок, очень техничный. Это усиление для «Локомотива»

Алина Савинова
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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о переходе Хермана Конти в «Локомотив».

«Это усиление для «Локомотива». Конти — хороший игрок, очень техничный, как и все аргентинцы, хорош в отборе. В «Бенфике» он не так много играл из-за большой конкуренции, но в Бразилии выделялся, поэтому его и заметили.

Единственный вопрос — как он будет адаптироваться к российским условиям: еде, культуре, климату. Если сможет, то будет много давать команде. Это для многих проблема, по словам иностранных игроков в РПЛ. Считаю, в России не любой игрок сможет играть. Здесь большую роль играет характер. Не все могут преодолеть эти трудности. Если Конти этот этап пройдет, то, безусловно, заиграет", — приводит Sport24 слова агента.

Как и сообщал «СЭ», футболист заключил контракт с клубом на 2,5 года. Игрок будет выступать за «Локомотив» под 30-м номером.

Конти принадлежал «Бенфике» с июля 2018 года, при этом большую часть времени он выступал за другие команды на правах аренды. Последним местом аренды для него был бразильский клуб «Америка», в котором он провел весь 2022 год и забил 1 гол в 38 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-paulu-barboza-konti-khoroshiy-igrok-ochen-tekhnichnyy-eto-usileniye-dlya-lokomotiva
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