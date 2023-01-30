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Булыкин: «Хорошо, если Игнатьев уедет в «Хапоэль», а «Локомотив» сможет и без него поправить ситуацию»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на возможный переход форварда железнодорожников Ивана Игнатьева в «Хапоэль».

«Не знаю, как Игнатьев проявляет себя на тренировках, удовлетворяет он Галактионова или нет. Судьба Ивана зависит и от того, кого планируют использовать в качестве основных нападающих, а кого нет. Поэтому из этих нюансов все и складывается. Но иногда от слухов до трансфера очень длинная дорога, и вообще в переговорах нет никакой конкретики. У нас переходы происходят вне зависимости от формы футболиста. Также здесь очень интересна работа агентов.

Если Игнатьев сможет уехать в «Хапоэль», то для него это будет хорошо, а «Локомотив» сможет и без него поправить ситуацию в чемпионате. Но еще неизвестно, состоится этот переход или нет. Но Иван не лидер команды и не тот футболист, от которого зависит игра «железнодорожников», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» хочет приобрести Игнатьева у «Локомотива» в ближайшие два дня.

В этом сезоне 24-летний Игнатьев сыграл 16 матчей за «Локомотив», отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-khorosho-esli-ignatev-smozhet-uekhat-v-khapoel-a-lokomotiv-i-bez-nego-smozhet-popravit-situaciyu-v-chempionate-223907/
Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
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