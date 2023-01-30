Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:34

В «Хапоэле» прокомментировали новость о возможном трансфере Игнатьева

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о возможном переходе нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева в израильский клуб.

«Игнатьев может перейти в «Хапоэль»? Если у нас будет что сообщить, мы обязательно это сделаем», — сообщила Абрамова «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» хочет приобрести Игнатьева у «Локомотива» в ближайшие два дня.

В этом сезоне 24-летний Игнатьев сыграл 16 матчей за «Локомотив», отметившись 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хапоэль» хочет приобрести Игнатьева у «Локомотива» в ближайшие два дня

Барбоза: «Конти — хороший игрок, очень техничный. Это усиление для «Локомотива»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости