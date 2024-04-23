Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:44

Селюк: «РПЛ надо расширять до 18 или 20 клубов»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что РПЛ должна увеличить количество команд в чемпионате.

«Я считаю, однозначно, вне зависимости от того, кто может вылететь, РПЛ надо расширять на две команды, может быть, даже на четыре. Сейчас идеальный момент для этого: клубы в еврокубках не играют, сборная официальные матчи — тоже.

Я могу сказать, что, например, «Родина» — очень достойная команда для попадания в РПЛ. «Химки» с Талалаевым во главе тоже будут биться. У махачкалинского «Динамо» тоже достойная арена и интересный проект. Поэтому, считаю, что расширить РПЛ до 18 или 20 команд было бы оптимальным решением», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

В этом розыгрыше РПЛ принимают участие 16 команд. В зоне стыковых матчей находятся «Урал» (24 очка) и «Балтика» (23). В зоне вылета — «Ахмат» (23) и «Сочи» (19).

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
2
2
Читайте также
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
The Athletic опубликовал материал о покере Аршавина на «Энфилде»
В Крыму чиновники из-за невыключенного микрофона рассказали о своей работе
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
Радимов: «Зениту» будет тяжело вскрывать оборону «Рубина»
Роша считает, что уровень команд РПЛ подравнялся: «Чемпионат становится все сложнее и сложнее»
Непредсказуемое дерби, матч жизни для «Сочи», сколько забьет «Зенит»? Главные интриги перенесенного тура
«Краснодар» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Зенит» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Булатов: «Спартак» выйдет сверхмотивированным на матч с ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роша — о целях ЦСКА: «Мы будем бороться до конца в РПЛ и Кубке России»

Радимов: «Зениту» будет тяжело вскрывать оборону «Рубина»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости