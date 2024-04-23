Селюк: «РПЛ надо расширять до 18 или 20 клубов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что РПЛ должна увеличить количество команд в чемпионате.

«Я считаю, однозначно, вне зависимости от того, кто может вылететь, РПЛ надо расширять на две команды, может быть, даже на четыре. Сейчас идеальный момент для этого: клубы в еврокубках не играют, сборная официальные матчи — тоже.

Я могу сказать, что, например, «Родина» — очень достойная команда для попадания в РПЛ. «Химки» с Талалаевым во главе тоже будут биться. У махачкалинского «Динамо» тоже достойная арена и интересный проект. Поэтому, считаю, что расширить РПЛ до 18 или 20 команд было бы оптимальным решением», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

В этом розыгрыше РПЛ принимают участие 16 команд. В зоне стыковых матчей находятся «Урал» (24 очка) и «Балтика» (23). В зоне вылета — «Ахмат» (23) и «Сочи» (19).