Радимов: «Зениту» будет тяжело вскрывать оборону «Рубина»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о матче против «Рубина» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

«Рубин» — очень неприятная история, очень тяжело вскрывать их оборону. Плюс у «Рубина» есть футболисты очень высокого качества. И здесь может быть то же самое, что в игре с «Оренбургом», когда соперник создавал моменты у ворот «Зенита». Другое дело, что там «Зенит» забил в первом тайме, а если долго не будет забивать гол, то могут возникнуть проблемы», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Рубин» состоится 24 апреля. Начало — в 20.30 мск.