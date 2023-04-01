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Агент Сафонов: «Позовет ли Карпин Дзюбу в сборную? На медиаматч — да»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» высказался о дубле нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы ворота «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ.

— На данный момент Дзюба — лучший нападающий России?

— Ну... Я бы так все-так не говорил. Дзюба — один из лучших. Есть и другие: Соболев, Тюкавин, Чалов.

— Когда Дзюба только перешел в «Локомотив», вы сказали, что во второй части сезона он забьет пять мячей. В его активе уже шесть.

— Нет, я немного не так тогда выразился. Имел в виду другое: как минимум — пять. Так что мой прогноз уже сбылся. Молодец, ничего не скажешь. Но у него и стимул есть. Доказать скептикам, что его рано списали со счетов. Форвард помогает «Локомотиву», а клуб пойдет ему навстречу. Думаю, Артему в итоге предложат долгосрочный контракт.

— «СЭ» уже об этом написал.

— Ну вот. Все логично. Дзюба понимает, за что он бьется, выкладывается. Просто посмотрим, надолго ли его хватит или нет. Только время покажет. Сейчас он играет на легкости, видно, что набрал форму. Интересно будет посмотреть на него в матче против «Зенита». С настроем у него проблем точно не возникнет.

— Артем после сегодняшней игры съязвил и передал «привет» руководителям «Нижнего Новгорода», которые его забраковали. Не все одобрили его слова.

— Слушайте, ну вот такой он человек — его не переделать. Все люди разные. Журналисты и эксперты тоже друг от друга отличаются. Допустим, Евгений Серафимыч Ловчев никогда за словом в карман не лезет. У него все довольно резко, радикально. Если все черное — то все черное. Я стараюсь быть более корректным.

— Еще один вопрос про Дзюбу. Если Артем продолжит играть так же, Карпин повысит возрастной ценз для сборников и все-таки вызовет его в национальную команду?

— Слушайте, если будет матч с командой из медиалиги, то, думаю, вызовет. По поводу официальных игр даже не знаю... Ну Карпин же недавно ответил на этот вопрос. Тренер дал понять, что два раза вызывал Артема, но тот не смог приехать по своим причинам. Наверное, Карпин продолжит придерживаться своей линии и не станет вызывать футболистов старше 30.

— Значит, при Карпине у Дзюбы пути назад в сборную нет?

— Не вижу смысла дальше мусолить эту тему. Ну есть у них какие-то свои отношения... А что будет дальше? Вдруг завтра Карпин скажет: мне все надоело, я ухожу. Придет другой наставник — позовет Дзюбу. Футбол — штука непредсказуемая. «Торпедо» и Нижний отказались от Артема, а «Локо» в него поверил и сорвал джекпот. Если Дзюбе комфортно в коллективе, он дает результат. Пока у него есть амбиции, он хочет что-то кому-то доказать. Думаю, перед матчем с «Зенитом» обязательно что-то яркое скажет.

Артем Дзюба. «Дзюба понимает, за что бьется. Йоканович со своим менталитетом не подходит «Динамо». Интервью агента Сафонова

Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Алексей Сафонов
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1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
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 Урал 21 7 4 10 24-33 25
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12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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