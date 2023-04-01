Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:32

Сергеев о дубле в ворота «Урала»: «Выходил с намерением помочь команде, психологически добавить в агрессии»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свою дубль в ворота «Урала» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Какие ощущения? Верили, что выйдете и забьете?

— Два лучше, чем один. Выходил с намерением что нужно помочь команде, психологически добавить в агрессии. Получилось забить не один, а два. Главное, что выиграли, то есть, все сложилось, как надо.

— Сложнее было забить первый мяч или второй?

— Не думал во время удара, — передает слова Сергеева корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

— Можете сказать, что это ваш лучший выход на замену в карьере?

— Дай бог, что впереди будут еще лучше. Пока не могу сказать.

— Сегодня 1 апреля, День смеха. Может быть как-то шутили несмотря на то, что все стараются быть сконцентрированы перед игрой?

— Да нет, даже никто не обращал внимания. Как-то уже в последние года уже не так это, никто особо не шутит. Не было никакого юмора, главной была концентрация на игру. Когда выходили на матч видели, что «Спартак» сыграл 0:0, то есть, нужно было побеждать. Первый тайм чуть не получился, но во втором создали моменты, забили. Главное, выиграли игру.

Иван Сергеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Новый выпуск шоу «Что было дальше?» набрал более 13 млн просмотров за 8 часов
Наместника Киево-Печерской лавры Павла принудительно доставят в суд из больницы
Синоптик пообещал арктические вторжения в Москву в апреле
На Украине погиб осужденный за пытки жителей ЛНР националист
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Булыкин назвал причины проблем «Спартака» после возобновления чемпионата РПЛ
Агент Сафонов — о матче «Спартак» — «Ахмат»: «Для команды Абаскаля все довольно тревожно»
Гаврилов: «Ахмат» играл от обороны, а у «Спартака» не нашлось никого, кто бы мог сыграть более изящно»
Агент Сафонов — Йокановичу: «Где драйв? Где идеи? Замены в одно и то же время. День сурка...»
Агент Сафонов: «Позовет ли Карпин Дзюбу в сборную? На медиаматч — да»
«Дзюба понимает, за что бьется. Йоканович со своим менталитетом не подходит «Динамо». Интервью агента Сафонова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сафонов: «Позовет ли Карпин Дзюбу в сборную? На медиаматч — да»

Сергеев: «Опасаюсь Дзюбу? Не знаю, всех нужно опасаться. Никакой недооценки «Локо» нет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости