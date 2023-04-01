Розыгрыш футболки «Спартака» с автографом Мозеса

«СЭ» разыгрывает футболку «Спартака» с автографом полузащитника команды Виктора Мозеса.

1 апреля Мозес сыграл за красно-белых в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) впервые с августа 2022 года.

Условия участия в конкурсе:

1. Подпишись на Telegram-канал «Спорт-Экспресс»;

2. Подпишись на Telegram-канал «Спартака»;

3. Нажми на кнопку «участвовать» под постом «СЭ» в Telegram-канале.